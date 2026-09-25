Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Nachmittag mit Kursplus

Um 16:28 Uhr sprang die Dell Technologies-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 555,55 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'708 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Dell Technologies-Aktie bisher bei 560,49 USD. Bei 546,29 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 308'559 Dell Technologies-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 595,51 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Kursplus von 7,19 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 110,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 80,15 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Dell Technologies seine Aktionäre 2026 mit 2,10 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,50 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Dell Technologies am 01.09.2026. Dell Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,70 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 46.91 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 56,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.94 Mrd. USD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 25,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dell Technologies von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dell Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen