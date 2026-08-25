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25.08.2026 20:27:13

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Abend in Grün

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Abend in Grün

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Dell Technologies nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 447,48 USD.

Dell Technologies
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Das Papier von Dell Technologies konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,3 Prozent auf 447,48 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'667 Punkten notiert. Bei 457,29 USD markierte die Dell Technologies-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 442,46 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 436'509 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 514,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 110,26 USD. Dieser Wert wurde am 22.01.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 75,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Dell Technologies-Aktionäre betrug im Jahr 2026 2,10 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,48 USD belaufen. Am 28.05.2026 legte Dell Technologies die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,24 USD. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 1,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 87,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 43.85 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 23.39 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 18,85 USD je Dell Technologies-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com
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