Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies schiebt sich am Nachmittag vor

Das Papier von Dell Technologies legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 4,6 Prozent auf 453,14 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'668 Punkten liegt. Bei 457,29 USD erreichte die Dell Technologies-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 442,46 USD. Zuletzt wechselten via New York 163'875 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 514,00 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,43 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 110,26 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Dell Technologies-Aktie 75,67 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2026 2,10 USD an Dell Technologies-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,48 USD aus. Am 28.05.2026 äusserte sich Dell Technologies zu den Kennzahlen des am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,24 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,37 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 43.85 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 87,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dell Technologies einen Umsatz von 23.39 Mrd. USD eingefahren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 18,85 USD je Dell Technologies-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

Dell-Aktie hängt die KI-Konkurrenz ab: Warum AMD und Micron nicht mithalten können

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren verdient