Die Aktionäre schickten das Papier von Dell Technologies nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 11,1 Prozent auf 297,68 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'204 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Dell Technologies-Aktie bei 290,79 USD. Bei 310,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Dell Technologies-Aktien beläuft sich auf 1'818'404 Stück.

Am 19.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 595,51 USD. 100,05 Prozent Plus fehlen der Dell Technologies-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2026 bei 110,26 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 62,96 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,10 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,52 USD je Dell Technologies-Aktie. Am 01.09.2026 lud Dell Technologies zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Das EPS lag bei 6,34 USD. Im letzten Jahr hatte Dell Technologies einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dell Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 46.91 Mrd. USD im Vergleich zu 29.94 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Experten gehen davon aus, dass Dell Technologies im Jahr 2027 26,00 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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