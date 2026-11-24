Um 16:28 Uhr ging es für die Dell Technologies-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 11,6 Prozent auf 296,16 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'173 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Dell Technologies-Aktie bis auf 295,29 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 310,56 USD. Von der Dell Technologies-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 732'507 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 595,51 USD. Dieser Kurs wurde am 19.09.2026 erreicht. Gewinne von 101,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 110,26 USD am 22.01.2026. Mit Abgaben von 62,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2026 2,10 USD an Dell Technologies-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,52 USD aus. Am 01.09.2026 hat Dell Technologies die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,34 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,70 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 56,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 46.91 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 29.94 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Dell Technologies ein EPS in Höhe von 26,00 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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