Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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24.09.2026 20:27:13
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies gibt am Donnerstagabend nach
Die Aktie von Dell Technologies gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Dell Technologies-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 535,30 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Dell Technologies nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 2,6 Prozent auf 535,30 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'707 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Dell Technologies-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 530,50 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 533,77 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 536'407 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 595,51 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Dell Technologies-Aktie somit 10,11 Prozent niedriger. Am 22.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 110,26 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 79,40 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,50 USD. Im Vorjahr erhielten Dell Technologies-Aktionäre 2,10 USD je Wertpapier. Am 01.09.2026 legte Dell Technologies die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 6,34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 1,70 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Dell Technologies im vergangenen Quartal 46.91 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 56,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dell Technologies 29.94 Mrd. USD umsetzen können.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Dell Technologies-Aktie in Höhe von 25,89 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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