Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Die Aktionäre schickten das Papier von Dell Technologies nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,2 Prozent auf 537,51 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'689 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Dell Technologies-Aktie bis auf 533,74 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 533,77 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 214'699 Dell Technologies-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.09.2026 auf bis zu 595,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 10,79 Prozent Luft nach oben. Am 22.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 110,26 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 79,49 Prozent würde die Dell Technologies-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Dell Technologies-Aktionäre betrug im Jahr 2026 2,10 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,50 USD belaufen. Am 01.09.2026 äusserte sich Dell Technologies zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,34 USD gegenüber 1,70 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 46.91 Mrd. USD gegenüber 29.94 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten taxieren den Dell Technologies-Gewinn für das Jahr 2027 auf 25,89 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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