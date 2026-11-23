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23.11.2026 20:27:13
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies verteuert sich am Abend kräftig
Die Aktie von Dell Technologies gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Dell Technologies-Aktie im New York-Handel an und legte um 21,1 Prozent auf 336,75 USD zu.
Um 20:26 Uhr wies die Dell Technologies-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 21,1 Prozent auf 336,75 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'252 Punkten liegt. Die Dell Technologies-Aktie zog in der Spitze bis auf 379,00 USD an. Bei 379,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'072'929 Dell Technologies-Aktien.
Bei 595,51 USD markierte der Titel am 19.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Dell Technologies-Aktie damit 43,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 110,26 USD ab. Mit einem Kursverlust von 67,26 Prozent würde die Dell Technologies-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten Dell Technologies-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,52 USD aus. Dell Technologies gewährte am 01.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,34 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,70 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Dell Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 46.91 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 56,72 Prozent gesteigert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 26,00 USD je Dell Technologies-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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