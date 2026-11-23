Die Dell Technologies-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 22,6 Prozent auf 340,86 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'285 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Dell Technologies-Aktie bei 379,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 379,00 USD. Bisher wurden heute 986'517 Dell Technologies-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 595,51 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2026). Mit einem Zuwachs von 74,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 67,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 USD an Dell Technologies-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,52 USD. Dell Technologies gewährte am 01.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 1,70 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dell Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 46.91 Mrd. USD im Vergleich zu 29.94 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Dell Technologies einen Gewinn von 26,00 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 10 Jahren verdient

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren verdient