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23.10.2026 20:27:13
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Freitagabend stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Dell Technologies. Zuletzt wies die Dell Technologies-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 460,21 USD nach oben.
Um 20:26 Uhr wies die Dell Technologies-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 460,21 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'632 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Dell Technologies-Aktie bei 464,77 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 453,10 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Dell Technologies-Aktien beläuft sich auf 489'923 Stück.
Bei 595,51 USD markierte der Titel am 19.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Dell Technologies-Aktie. Am 22.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 110,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 76,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,31 USD. Im Vorjahr hatte Dell Technologies 2,10 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Dell Technologies am 01.09.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,34 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,70 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 46.91 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 56,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.94 Mrd. USD in den Büchern standen.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 25,91 USD je Dell Technologies-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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