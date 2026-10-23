Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Freitagnachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr stieg die Dell Technologies-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 454,64 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'613 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Dell Technologies-Aktie bei 461,71 USD. Bei 453,10 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 207'298 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Bei 595,51 USD markierte der Titel am 19.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 110,26 USD am 22.01.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Dell Technologies-Aktie 312,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,31 USD. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Dell Technologies am 01.09.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,34 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,70 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 56,72 Prozent auf 46.91 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Dell Technologies-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 25,91 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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