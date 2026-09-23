Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies stabilisiert sich am Mittwochabend

Anleger zeigten sich um 20:26 Uhr bei der Dell Technologies-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 548,76 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'714 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Dell Technologies-Aktie bei 570,32 USD. Die Dell Technologies-Aktie sank bis auf 542,66 USD. Bei 558,61 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Dell Technologies-Aktien beläuft sich auf 670'819 Stück.

Bei 595,51 USD erreichte der Titel am 19.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,52 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 110,26 USD ab. Derzeit notiert die Dell Technologies-Aktie damit 397,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Dell Technologies-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,50 USD ausgeschüttet werden. Am 01.09.2026 hat Dell Technologies die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dell Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 46.91 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 56,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 29.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Experten taxieren den Dell Technologies-Gewinn für das Jahr 2027 auf 25,89 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dell Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen

Dell-Aktie legt deutlich zu: Rekordumsatz und höhere Prognose dank KI-Server-Boom