Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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23.09.2026 16:29:00
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden
Die Aktie von Dell Technologies gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Dell Technologies-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.
Die Dell Technologies-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 557,77 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'716 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Dell Technologies-Aktie sogar auf 570,32 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 558,61 USD. Zuletzt wurden via New York 326'054 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.
Am 19.09.2026 markierte das Papier bei 595,51 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 110,26 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 80,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,50 USD. Im Vorjahr erhielten Dell Technologies-Aktionäre 2,10 USD je Wertpapier. Dell Technologies veröffentlichte am 01.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 6,34 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dell Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 1,70 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 46.91 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 56,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 29.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 25,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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