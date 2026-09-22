Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies tendiert am Abend tiefer

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,9 Prozent auf 552,97 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'772 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Dell Technologies-Aktie bei 548,01 USD. Bei 565,28 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 638'058 Dell Technologies-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (595,51 USD) erklomm das Papier am 19.09.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,69 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2026 (110,26 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 80,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Dell Technologies-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Dell Technologies-Aktionäre betrug im Jahr 2026 2,10 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,50 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Dell Technologies am 01.09.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Dell Technologies im vergangenen Quartal 46.91 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 56,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dell Technologies 29.94 Mrd. USD umsetzen können.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 25,89 USD je Aktie in den Dell Technologies-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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