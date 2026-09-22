Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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22.09.2026 16:29:00
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Dell Technologies gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Dell Technologies-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 569,02 USD ab.
Die Dell Technologies-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 569,02 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'768 Punkten notiert. Die Dell Technologies-Aktie sank bis auf 565,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 565,28 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 217'782 Dell Technologies-Aktien.
Bei 595,51 USD markierte der Titel am 19.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 4,66 Prozent Luft nach oben. Am 22.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 80,62 Prozent Luft nach unten.
Für Dell Technologies-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,50 USD ausgeschüttet werden. Am 01.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 6,34 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,70 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Dell Technologies 46.91 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 56,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 29.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 25,89 USD je Dell Technologies-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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