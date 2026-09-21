Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Abend fester

Um 20:26 Uhr ging es für das Dell Technologies-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 577,83 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'768 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Dell Technologies-Aktie bei 592,15 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 589,55 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 676'375 Dell Technologies-Aktien.

Am 18.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 595,51 USD an. Derzeit notiert die Dell Technologies-Aktie damit 2,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 110,26 USD am 22.01.2026. Derzeit notiert die Dell Technologies-Aktie damit 424,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Dell Technologies-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,50 USD belaufen. Am 01.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 46.91 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29.94 Mrd. USD umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 25,88 USD je Dell Technologies-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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