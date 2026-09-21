Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Im New York-Handel gewannen die Dell Technologies-Papiere um 16:28 Uhr 0,2 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'721 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Dell Technologies-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 592,15 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 589,55 USD. Zuletzt wechselten 325'577 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.09.2026 bei 595,51 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.01.2026 bei 110,26 USD. Derzeit notiert die Dell Technologies-Aktie damit 416,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Dell Technologies-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,50 USD belaufen. Dell Technologies gewährte am 01.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Dell Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,70 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Dell Technologies im vergangenen Quartal 46.91 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 56,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dell Technologies 29.94 Mrd. USD umsetzen können.

In der Dell Technologies-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 25,88 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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