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20.11.2026 20:27:13
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies fällt am Freitagabend tief
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Dell Technologies. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 9,6 Prozent auf 282,57 USD.
Die Dell Technologies-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 9,6 Prozent auf 282,57 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 6'982 Punkten realisiert. Die Dell Technologies-Aktie gab in der Spitze bis auf 276,05 USD nach. Bei 300,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1'237'577 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.
Am 19.09.2026 markierte das Papier bei 595,51 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Kursplus von 110,75 Prozent wieder erreichen. Am 22.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 110,26 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Verlust von 60,98 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,52 USD. Im Vorjahr hatte Dell Technologies 2,10 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Dell Technologies am 01.09.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,70 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Dell Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 46.91 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 56,72 Prozent gesteigert.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 26,00 USD je Dell Technologies-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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