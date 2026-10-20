Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies gewinnt am Dienstagabend an Fahrt

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 464,43 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'716 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Dell Technologies-Aktie bei 467,33 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 442,05 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 480'584 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 595,51 USD erreichte der Titel am 19.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,22 Prozent hinzugewinnen. Bei 110,26 USD fiel das Papier am 22.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 76,26 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,10 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,31 USD je Dell Technologies-Aktie. Am 01.09.2026 äusserte sich Dell Technologies zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 46.91 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 29.94 Mrd. USD umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Dell Technologies im Jahr 2027 25,91 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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