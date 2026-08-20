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20.08.2026 20:27:13

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Donnerstagabend mit Verlusten

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Donnerstagabend mit Verlusten

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Dell Technologies-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 433,77 USD abwärts.

Dell Technologies
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Die Dell Technologies-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 433,77 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'653 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Dell Technologies-Aktie bis auf 432,03 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 437,00 USD. Der Tagesumsatz der Dell Technologies-Aktie belief sich zuletzt auf 383'730 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2026 auf bis zu 514,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 18,50 Prozent Luft nach oben. Am 22.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 74,58 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2026 2,10 USD an Dell Technologies-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,48 USD aus. Am 28.05.2026 hat Dell Technologies in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 5,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Dell Technologies 43.85 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 87,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23.39 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Dell Technologies im Jahr 2027 18,80 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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