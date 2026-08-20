Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 440,76 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'684 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Dell Technologies-Aktie bis auf 440,76 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 437,00 USD. Zuletzt wurden via New York 123'962 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Bei 514,00 USD erreichte der Titel am 14.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Dell Technologies-Aktie damit 14,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 22.01.2026 auf bis zu 110,26 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Dell Technologies-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,48 USD belaufen. Am 28.05.2026 hat Dell Technologies die Kennzahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,37 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dell Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 87,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 43.85 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23.39 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 18,80 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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