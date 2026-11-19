Die Dell Technologies-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 317,39 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'219 Punkten notiert. Die Dell Technologies-Aktie zog in der Spitze bis auf 336,26 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 328,61 USD. Zuletzt wechselten 901'193 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Am 19.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 595,51 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Dell Technologies-Aktie somit 46,70 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 110,26 USD. Dieser Wert wurde am 22.01.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 65,26 Prozent.

Zuletzt erhielten Dell Technologies-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,52 USD aus. Dell Technologies liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dell Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,70 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 46.91 Mrd. USD gegenüber 29.94 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 25,97 USD je Dell Technologies-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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