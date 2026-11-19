Die Dell Technologies-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,7 Prozent auf 330,91 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'330 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Dell Technologies-Aktie bis auf 336,26 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 328,61 USD. Bisher wurden via New York 261'410 Dell Technologies-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 595,51 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Kursplus von 79,96 Prozent wieder erreichen. Am 22.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 110,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 66,68 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Dell Technologies seine Aktionäre 2026 mit 2,10 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,52 USD je Aktie ausschütten. Am 01.09.2026 lud Dell Technologies zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,34 USD, nach 1,70 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 46.91 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 56,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dell Technologies einen Umsatz von 29.94 Mrd. USD eingefahren.

Experten gehen davon aus, dass Dell Technologies im Jahr 2027 25,97 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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