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19.10.2026 16:29:00

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Montagnachmittag gesucht

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Montagnachmittag gesucht

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Dell Technologies legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,5 Prozent auf 463,00 USD.

Dell Technologies
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Um 16:28 Uhr sprang die Dell Technologies-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 463,00 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'710 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Dell Technologies-Aktie bei 471,76 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 467,44 USD. Bisher wurden via New York 245'219 Dell Technologies-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2026 bei 595,51 USD. Gewinne von 28,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 110,26 USD fiel das Papier am 22.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 76,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Dell Technologies seine Aktionäre 2026 mit 2,10 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,31 USD je Aktie ausschütten. Am 01.09.2026 hat Dell Technologies in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 6,34 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,70 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 46.91 Mrd. USD gegenüber 29.94 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2029 auf 35,39 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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