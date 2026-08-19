Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies bricht am Mittwochabend ein

Die Aktionäre schickten das Papier von Dell Technologies nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 6,7 Prozent auf 437,19 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'713 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Dell Technologies-Aktie bis auf 427,79 USD. Bei 468,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 751'527 Dell Technologies-Aktien gehandelt.

Am 14.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 514,00 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Dell Technologies-Aktie 17,57 Prozent zulegen. Am 22.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 110,26 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 74,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 USD an Dell Technologies-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,48 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Dell Technologies am 28.05.2026. Das EPS lag bei 5,24 USD. Im letzten Jahr hatte Dell Technologies einen Gewinn von 1,37 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 43.85 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23.39 Mrd. USD umgesetzt.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Dell Technologies-Gewinn in Höhe von 18,80 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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