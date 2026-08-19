Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies verzeichnet am Nachmittag herbe Einbussen

Die Dell Technologies-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 8,2 Prozent auf 430,14 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'713 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Dell Technologies-Aktie ging bis auf 429,42 USD. Bei 468,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 317'326 Dell Technologies-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2026 auf bis zu 514,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Kursplus von 19,50 Prozent wieder erreichen. Am 22.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 110,26 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 74,37 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,48 USD. Im Vorjahr erhielten Dell Technologies-Aktionäre 2,10 USD je Wertpapier. Am 28.05.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,24 USD gegenüber 1,37 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 87,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 43.85 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23.39 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Dell Technologies-Gewinn für das Jahr 2027 auf 18,80 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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