Die Dell Technologies-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 312,23 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'325 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Dell Technologies-Aktie bis auf 308,98 USD. Bei 326,40 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 756'153 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Am 19.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 595,51 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 90,73 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 110,26 USD ab. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 64,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,10 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,52 USD je Dell Technologies-Aktie. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Dell Technologies am 01.09.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,70 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 46.91 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29.94 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Dell Technologies-Aktie in Höhe von 25,97 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 10 Jahren verdient

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren verdient

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 3 Jahren verdient