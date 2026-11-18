|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.11.2026 20:27:14
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Abend schwächer
Die Aktie von Dell Technologies gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Der Dell Technologies-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,3 Prozent auf 312,23 USD.
Die Dell Technologies-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 312,23 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'325 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Dell Technologies-Aktie bis auf 308,98 USD. Bei 326,40 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 756'153 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.
Am 19.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 595,51 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 90,73 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 110,26 USD ab. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 64,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 2,10 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,52 USD je Dell Technologies-Aktie. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Dell Technologies am 01.09.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,70 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 46.91 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29.94 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Dell Technologies-Aktie in Höhe von 25,97 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie
S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 10 Jahren verdient
S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren verdient
S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 3 Jahren verdient
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Dell Technologies
|
18.11.26
|Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Abend schwächer (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies gibt am Mittwochnachmittag ab (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 schwächelt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
16.11.26
|NYSE-Handel So performt der S&P 500 am Mittag (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Verluste in New York: S&P 500 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 schlussendlich in Rot (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 schwächelt nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu Dell Technologies
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Dell Technologies am 18.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen schliesst mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.