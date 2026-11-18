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18.11.2026 16:29:00
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies gibt am Mittwochnachmittag ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Die Dell Technologies-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 320,04 USD.
Die Dell Technologies-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 320,04 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'332 Punkten liegt. Im Tief verlor die Dell Technologies-Aktie bis auf 312,90 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 326,40 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 239'253 Dell Technologies-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 595,51 USD. Dieser Kurs wurde am 19.09.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Dell Technologies-Aktie somit 46,26 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2026 bei 110,26 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 65,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,52 USD, nach 2,10 USD im Jahr 2026. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Dell Technologies am 01.09.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 46.91 Mrd. USD gegenüber 29.94 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
In der Dell Technologies-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 25,97 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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