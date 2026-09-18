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18.09.2026 20:27:13

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies tendiert am Abend tiefer

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies tendiert am Abend tiefer

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Dell Technologies-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 576,68 USD abwärts.

Dell Technologies
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Die Dell Technologies-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 576,68 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'633 Punkten steht. Bei 575,60 USD markierte die Dell Technologies-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 595,51 USD. Der Tagesumsatz der Dell Technologies-Aktie belief sich zuletzt auf 652'382 Aktien.

Am 18.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 595,51 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,27 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 110,26 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 80,88 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,50 USD. Im Vorjahr hatte Dell Technologies 2,10 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 01.09.2026 lud Dell Technologies zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 46.91 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 56,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.94 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 25,88 USD je Dell Technologies-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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