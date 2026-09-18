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18.09.2026 16:29:00

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Nachmittag im Minus

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Nachmittag im Minus

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Dell Technologies-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 584,50 USD.

Dell Technologies
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Die Dell Technologies-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 584,50 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'622 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Dell Technologies-Aktie bei 583,26 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 595,51 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 345'955 Dell Technologies-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.09.2026 bei 595,51 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 110,26 USD am 22.01.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Dell Technologies-Aktie 81,14 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2026 2,10 USD an Dell Technologies-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,50 USD aus. Dell Technologies gewährte am 01.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 56,72 Prozent auf 46.91 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 25,88 USD je Dell Technologies-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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