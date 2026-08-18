Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies büsst am Dienstagabend ein

Die Dell Technologies-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 3,0 Prozent auf 465,49 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'701 Punkten steht. Der Kurs der Dell Technologies-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 458,81 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 469,30 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 761'502 Dell Technologies-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 514,00 USD. Dieser Kurs wurde am 14.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Kursplus von 10,42 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2026 bei 110,26 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 76,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Dell Technologies-Aktie.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 USD an Dell Technologies-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,48 USD. Am 28.05.2026 lud Dell Technologies zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,37 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 87,49 Prozent auf 43.85 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23.39 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Dell Technologies-Aktie in Höhe von 18,72 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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