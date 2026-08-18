Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Dell Technologies-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 474,13 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'710 Punkten steht. In der Spitze fiel die Dell Technologies-Aktie bis auf 469,30 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 469,30 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Dell Technologies-Aktien beläuft sich auf 288'714 Stück.

Am 14.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 514,00 USD. Mit einem Zuwachs von 8,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 22.01.2026 Kursverluste bis auf 110,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Dell Technologies-Aktie liegt somit 330,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 USD an Dell Technologies-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,48 USD. Am 28.05.2026 äusserte sich Dell Technologies zu den Kennzahlen des am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,24 USD, nach 1,37 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 87,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 43.85 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 23.39 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,72 USD je Dell Technologies-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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