Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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17.09.2026 20:27:13
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Abend gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Dell Technologies. Die Dell Technologies-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,9 Prozent auf 585,16 USD.
Die Dell Technologies-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,9 Prozent auf 585,16 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'637 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Dell Technologies-Aktie sogar auf 592,28 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 569,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 969'754 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.
Am 17.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 592,28 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,22 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2026 bei 110,26 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 81,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Dell Technologies-Aktie.
Nach 2,10 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,50 USD je Dell Technologies-Aktie. Am 01.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 6,34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 1,70 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 56,72 Prozent auf 46.91 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Den erwarteten Gewinn je Dell Technologies-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 25,88 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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