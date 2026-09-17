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Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025

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17.09.2026 16:29:00

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Nachmittag im Plus

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Nachmittag im Plus

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Dell Technologies zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,2 Prozent auf 581,25 USD.

Dell Technologies
474.93 CHF 1.27%
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Die Dell Technologies-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 3,2 Prozent im Plus bei 581,25 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'631 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Dell Technologies-Aktie bisher bei 583,67 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 569,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Dell Technologies-Aktien beläuft sich auf 350'538 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.09.2026 bei 583,67 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Kursplus von 0,42 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.01.2026 auf bis zu 110,26 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 81,03 Prozent würde die Dell Technologies-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Dell Technologies-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,50 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Dell Technologies am 01.09.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,34 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dell Technologies ein EPS von 1,70 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dell Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 46.91 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 29.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 25,88 USD je Dell Technologies-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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