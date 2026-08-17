Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Montagabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 477,81 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'757 Punkten realisiert. Die Dell Technologies-Aktie sank bis auf 469,43 USD. Bei 495,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 558'756 Dell Technologies-Aktien.

Bei einem Wert von 514,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,57 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 110,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 76,92 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Dell Technologies-Aktionäre betrug im Jahr 2026 2,10 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,48 USD belaufen. Dell Technologies liess sich am 28.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 5,24 USD. Im letzten Jahr hatte Dell Technologies einen Gewinn von 1,37 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 43.85 Mrd. USD – ein Plus von 87,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dell Technologies 23.39 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 18,71 USD je Dell Technologies-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren verdient

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dell Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor einem Jahr eingefahren