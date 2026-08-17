Dell Technologies Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Dell Technologies

Die Dell Technologies-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 475,50 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'772 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Dell Technologies-Aktie bis auf 471,60 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 495,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 226'365 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 514,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,10 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.01.2026 bei 110,26 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Verlust von 76,81 Prozent wieder erreichen.

Dell Technologies-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,48 USD belaufen. Am 28.05.2026 lud Dell Technologies zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,37 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Dell Technologies 43.85 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 87,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23.39 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den Dell Technologies-Gewinn für das Jahr 2027 auf 18,71 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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