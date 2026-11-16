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16.11.2026 20:27:13
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Montagabend im Sinkflug
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Dell Technologies. Zuletzt fiel die Dell Technologies-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 13,3 Prozent auf 321,91 USD ab.
Die Dell Technologies-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 13,3 Prozent auf 321,91 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'422 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Dell Technologies-Aktie bei 318,05 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 328,02 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 998'734 Dell Technologies-Aktien.
Am 19.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 595,51 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 84,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 22.01.2026 auf bis zu 110,26 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 65,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Dell Technologies-Aktie.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 USD an Dell Technologies-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,52 USD. Am 01.09.2026 äusserte sich Dell Technologies zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 46.91 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 56,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.94 Mrd. USD in den Büchern standen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Dell Technologies-Aktie in Höhe von 25,95 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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