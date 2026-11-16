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16.11.2026 16:29:00
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Nachmittag mit kräftigen Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Das Papier von Dell Technologies gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 12,8 Prozent auf 323,64 USD abwärts.
Das Papier von Dell Technologies gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 12,8 Prozent auf 323,64 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'455 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Dell Technologies-Aktie ging bis auf 321,50 USD. Bei 328,02 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 375'333 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.
Am 19.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 595,51 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 84,00 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 110,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Dell Technologies-Aktie 65,93 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Dell Technologies-Aktionäre betrug im Jahr 2026 2,10 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,52 USD belaufen. Am 01.09.2026 hat Dell Technologies in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 6,34 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,70 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 46.91 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29.94 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 25,95 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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