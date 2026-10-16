Dell Technologies Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Dell Technologies

Um 20:26 Uhr ging es für die Dell Technologies-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,5 Prozent auf 457,00 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'649 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Dell Technologies-Aktie bis auf 451,61 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 473,38 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 895'670 Dell Technologies-Aktien.

Am 19.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 595,51 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,31 Prozent hinzugewinnen. Am 22.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 110,26 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 75,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Dell Technologies-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,31 USD. Im Vorjahr erhielten Dell Technologies-Aktionäre 2,10 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Dell Technologies am 01.09.2026 vor. Das EPS wurde auf 6,34 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,70 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 46.91 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29.94 Mrd. USD umgesetzt.

In der Dell Technologies-Bilanz dürfte laut Analysten 2029 35,39 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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