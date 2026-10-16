Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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16.10.2026 16:29:00
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Die Aktionäre schickten das Papier von Dell Technologies nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 459,60 USD.
Die Dell Technologies-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 459,60 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'734 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Dell Technologies-Aktie bei 451,61 USD. Bei 473,38 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 374'185 Dell Technologies-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2026 bei 595,51 USD. Mit einem Zuwachs von 29,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 110,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Dell Technologies-Aktie damit 316,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Dell Technologies seine Aktionäre 2026 mit 2,10 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,31 USD je Aktie ausschütten. Dell Technologies liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,34 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,70 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 56,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 46.91 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 29.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Dell Technologies-Aktie in Höhe von 35,39 USD im Jahr 2029 aus.
Redaktion finanzen.ch
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