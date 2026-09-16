Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Mittwochabend mit positiven Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Dell Technologies nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 4,6 Prozent auf 568,36 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'607 Punkten notiert. In der Spitze legte die Dell Technologies-Aktie bis auf 576,56 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 553,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'326'743 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 576,56 USD. Der derzeitige Kurs der Dell Technologies-Aktie liegt somit 1,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 80,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Dell Technologies-Aktie.

Nachdem im Jahr 2026 2,10 USD an Dell Technologies-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,50 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Dell Technologies am 01.09.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,34 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 46.91 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 29.94 Mrd. USD umgesetzt.

In der Dell Technologies-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 25,88 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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