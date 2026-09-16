Dell Technologies Aktie News: Anleger greifen bei Dell Technologies am Nachmittag zu

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,7 Prozent auf 569,30 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'600 Punkten steht. In der Spitze gewann die Dell Technologies-Aktie bis auf 575,50 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 553,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 595'274 Dell Technologies-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.09.2026 bei 575,50 USD. 1,09 Prozent Plus fehlen der Dell Technologies-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 110,26 USD ab. Abschläge von 80,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 erhielten Dell Technologies-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,50 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Dell Technologies am 01.09.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,34 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,70 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 46.91 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 56,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dell Technologies einen Umsatz von 29.94 Mrd. USD eingefahren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Dell Technologies ein EPS in Höhe von 25,88 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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