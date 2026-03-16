Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Montagabend fester

Die Dell Technologies-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 3,7 Prozent im Plus bei 157,29 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 6'697 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Dell Technologies-Aktie bis auf 157,80 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 153,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Dell Technologies-Aktien beläuft sich auf 749'984 Stück.

Am 04.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 167,94 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Dell Technologies-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,26 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 57,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,48 USD, nach 2,10 USD im Jahr 2026. Am 26.02.2026 äusserte sich Dell Technologies zu den Kennzahlen des am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,37 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dell Technologies ein EPS von 2,15 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Dell Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 33.38 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.81 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 40,21 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 12,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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