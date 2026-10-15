Dell Technologies Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf Dell Technologies

Die Dell Technologies-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 9,2 Prozent auf 461,30 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'702 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Dell Technologies-Aktie bis auf 452,47 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 470,51 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 913'846 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 595,51 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2026). Gewinne von 29,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.01.2026 bei 110,26 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 76,10 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,31 USD, nach 2,10 USD im Jahr 2026. Am 01.09.2026 hat Dell Technologies in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,34 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dell Technologies ein EPS von 1,70 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dell Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 46.91 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 29.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2029 gehen Experten vorab davon aus, dass Dell Technologies ein EPS in Höhe von 35,39 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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