Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies gewinnt am Abend

Um 20:26 Uhr wies die Dell Technologies-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 548,10 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'586 Punkten steht. Die Dell Technologies-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 568,48 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 542,10 USD. Von der Dell Technologies-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 872'633 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 568,48 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2026). 3,72 Prozent Plus fehlen der Dell Technologies-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 110,26 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 79,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Dell Technologies-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,50 USD belaufen. Am 01.09.2026 hat Dell Technologies die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,34 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 56,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 46.91 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 29.94 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 25,88 USD je Aktie in den Dell Technologies-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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