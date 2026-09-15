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15.09.2026 16:29:00

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies gewinnt am Nachmittag an Boden

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies gewinnt am Nachmittag an Boden

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Dell Technologies. Zuletzt stieg die Dell Technologies-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,9 Prozent auf 560,30 USD.

Dell Technologies
430.30 CHF -1.24%
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Die Dell Technologies-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 4,9 Prozent auf 560,30 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'586 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Dell Technologies-Aktie bis auf 568,48 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 542,10 USD. Bisher wurden via New York 393'452 Dell Technologies-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2026 bei 568,48 USD. 1,46 Prozent Plus fehlen der Dell Technologies-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 110,26 USD. Abschläge von 80,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,50 USD. Im Vorjahr hatte Dell Technologies 2,10 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Dell Technologies liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 46.91 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29.94 Mrd. USD umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Dell Technologies-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 25,88 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com
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