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14.10.2026 20:27:13

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Mittwochabend im Tiefenrausch

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Mittwochabend im Tiefenrausch

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Dell Technologies. Die Dell Technologies-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 11,7 Prozent auf 505,62 USD nach.

Dell Technologies
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Um 20:26 Uhr fiel die Dell Technologies-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 11,7 Prozent auf 505,62 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'705 Punkten realisiert. Die Dell Technologies-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 502,32 USD ab. Bei 541,44 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'242'831 Dell Technologies-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 595,51 USD markierte der Titel am 19.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Dell Technologies-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 110,26 USD. Dieser Wert wurde am 22.01.2026 erreicht. Mit Abgaben von 78,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,31 USD, nach 2,10 USD im Jahr 2026. Dell Technologies liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,70 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 46.91 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 56,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dell Technologies einen Umsatz von 29.94 Mrd. USD eingefahren.

Experten gehen davon aus, dass Dell Technologies im Jahr 2029 35,39 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com
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