Dell Technologies Aktie News: Anleger schicken Dell Technologies am Montagabend ins Minus

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 4,3 Prozent auf 543,10 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'634 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Dell Technologies-Aktie bis auf 526,00 USD. Bei 537,50 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 900'484 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (567,70 USD) erklomm das Papier am 11.09.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 4,53 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2026 bei 110,26 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 79,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Dell Technologies-Aktie.

Zuletzt erhielten Dell Technologies-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,50 USD aus. Dell Technologies liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 56,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 46.91 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 29.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 25,88 USD je Dell Technologies-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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