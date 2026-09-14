Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies tendiert am Montagnachmittag tiefer

Die Dell Technologies-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 4,9 Prozent auf 539,50 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'596 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Dell Technologies-Aktie bei 528,19 USD. Bei 537,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 479'178 Dell Technologies-Aktien.

Am 11.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 567,70 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 110,26 USD. Dieser Wert wurde am 22.01.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Dell Technologies-Aktie 79,56 Prozent sinken.

Für Dell Technologies-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,50 USD ausgeschüttet werden. Dell Technologies gewährte am 01.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 56,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 29.94 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 46.91 Mrd. USD ausgewiesen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 25,88 USD je Aktie in den Dell Technologies-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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