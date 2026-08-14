Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Freitagabend nahe Vortagesniveau

Mit einem Wert von 494,70 USD bewegte sich die Dell Technologies-Aktie um 20:26 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'784 Punkten steht. Bei 500,00 USD markierte die Dell Technologies-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 489,51 USD markierte die Dell Technologies-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 498,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 431'535 Dell Technologies-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 514,00 USD erreichte der Titel am 13.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,90 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.01.2026 bei 110,26 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 77,71 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,48 USD, nach 2,10 USD im Jahr 2026. Am 28.05.2026 legte Dell Technologies die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,24 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,37 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Dell Technologies 43.85 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 87,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23.39 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Dell Technologies-Gewinn in Höhe von 18,65 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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